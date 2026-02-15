Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 3-2 dell'Inter sulla Juventus e le polemiche arbitrali.

"Chiellini ha stragione, ma dove sono tutti quando l'Inter viene sfavorita? Quando l'Inter è sfavorita gli interisti non possono parlare, poi viene favorita e viene giù il mondo. Oggi vittoria importante, portiamo a casa i tre punti, ma alcune cose vanno sistemate", le sue parole prima di soffermarsi sulla prestazione dei nerazzurri. 

