Ampia analisi di Fabio Caressa su quanto accaduto sabato scorso durante il derby d’Italia che ha visto protagonisti l’arbitro La Penna, Alessandro Bastoni, Kalulu ma anche in generale tutta l’Inter e tutta la Juventus. "Si è rotto il rapporto di fiducia tra pubblico, addetti ai lavori e classe arbitrale". Esordisce così Caressa che sul suo canale YouTube procede ad un ampio commento analitico che va anche oltre l’accaduto: "Non c’è più rapporto di fiducia. E un sistema quando tra chi giudica e chi viene giudicato si rompe definitivamente non può andare avanti e bisogna cambiare. Ma bisognava cambiare prima. Questa non è necessariamente colpa di Rocchi, un po’ sì perché è lui il responsabile, ma è colpa anche del fatto che il primo responsabile non c’è in questo momento, ovvero il presidente, e l’AIA andrebbe commissionata. È probabile che vada fatta una riforma generale secondo le linee guida scelte dalla Federazione… Ma di sicuro si è rotto questo rapporto di fiducia e perché? Perché non c’è più rapporto tra l’applicazione della norma e la giustizia. Il regolamento viene applicato inseguendo quello che succede di giornata in giornata, perché è un anno e mezzo che fanno come gli pare nel senso che se l’aggiustano e questo non può essere. Da un anno e mezzo diciamo ‘questo è un rigore che danno ma a me non piace, questo non è calcio…’. Il che significa che non è giusto. Un sistema giuridico funziona se punta a portare giustizia, non solo interpretazione della norma".
Un sistema sbagliato creato dai protagonisti:
"Io non ce l’ho con DAZN, anzi, tutti quelli che lavorano a DAZN sono amici e grandi professionisti dal primo all’ultimo, però la scelta - che non è stata di DAZN ma soprattutto della Federazione - di fare ‘closing var’ e adesso vi spiego perché l’ho chiamato così, è una scelta demenziale da parte di tutti perché non è quella la trasparenza. In quel caso succede che si pende una decisione, si emette una sentenza e poi si va in un posto neutro per discutere la tua sentenza con altri. Il che significa che sei sottoposto a un contraddittorio, ma un giudice quando pubblica la sentenza e le motivazioni di essa non le discute, le pubblica e basta. Quindi quello che andava fatto era: pubblicare le motivazioni, che è trasparenza, ma senza doverle discutere perché giustamente i giornalisti e gli opinionisti che sono lì ti pongono delle domande alle quali tu, per rispondere, devi giustificare quindi insegui. Se insegui perdi di vista l’obiettivo finale che è quello di dare un quadro oggettivo e obiettivo della situazione. È stato un grave errore, il secondo grave errore è stato quello di inseguire le cose del campionato anziché avere un’idea fissa e solida sempre. Quindi c’è stato un gran casino inaccettabile durante questa stagione. Perché gli addetti ai lavori sono arrivati a dire che non ci capiscono più nulla, e un allenatore ti dice che è un regolamento di merda. Ma non è il regolamento ad essere di merda bensì la sua applicazione. Il regolamento è sempre lo stesso".
Rocchi sbaglia. La colpa delle simulazioni non è dei giocatori.
"Poi Rocchi ammette l’errore, dice di essere vicino a La Penna e sono d’accordo perché è vergognoso quello che è successo a La Penna e a Bastoni, cioè gli insulti. È una roba inqualificabile. E poi però dice che è anche vero che i giocatori è da inizio dell’anno che li vogliono fregare. E no. Questo Rocchi non lo può dire perché tu gli hai permesso di provare a fregarti. Negli ultimi tre anni le ammonizioni per simulazioni in Italia sono state 15, in Premier League, e non si dica che la Premier sia un campionato dove si simula, le ammonizioni per simulazione sono state 15. Questo vuol dire che la simulazione è gravemente punita in Premier e tollerata negli ultimi anni in Italia: perché è stata tolta la prova tv, perché non si ammonisce più per simulazione, perché all’inizio dell’anno sono stati gli arbitri che fermavano il gioco ogni due minuti perché uno si buttava per terra non appena veniva toccato. Quando la palla andava dall’altra parte e il giocatore poi si rialzava come se niente fosse non veniva ammonito. Ed è molto più importante ammonire per questo comportamento che se un giocatore ti manda a quel paese… Quindi se la simulazione è cresciuta è anche colpa degli arbitri e di come non è stata mai punita, perché se non vengo punito continuo a simulare perché la simulazione è una questione di cultura. E qui siamo tutti colpevoli perché quando un giocatore della nostra squadra simula diciamo ‘e va beh'".
E a proposito di simulazione, sul tema Bastoni prosegue:
"Simulare, simulano in tanti. La cosa che veramente è bruttissima è l’esultanza sull’espulsione di Kalulu. Quella è una cosa che non si può guardare e io credo che qui l’Inter abbia commesso degli errori: Bastoni doveva andare alle telecamere, una volta finita la partita, e doveva dire ‘ho sbagliato. Sono stato preso dalla trance agonistica, mi sono rivisto in tv e chiedo scusa’. E Chivu doveva fare la stessa cosa perché questa storia del braccio accentuato, che ha toccato, ha accentuato… ragazzi un po’ di credibilità, non ci arrampichiamo sugli specchi. È stata una brutta simulazione e l’esultanza è stata ancora più brutta perché le immagini parlano. E anche Chivu che è un grande comunicatore ha fatto un autogol. Io capisco le motivazioni: ha detto qualcosa che potesse lenire quello che si è visto di Bastoni per preservarlo però non può dire che dice ai suoi giocatori di non mettere l’arbitro in condizioni… quasi a dire che la colpa è di Kalulu. A tutto c’è un limite. Come c’è un limite nelle proteste e qui torno su quello che si è visto nell’intervallo e faccio i complimenti a Luciano Spalletti che pur protestando ha cercato di mantenere le cose nei limiti".
Riassumendo:
"Si è rotto il rapporto tra giudici e giudicati perché i giudici commentano le loro sentenze e questo ha indotto a maggior confusione. Che bisogna combattere questo modo di fare culturale che abbiamo da anni in Italia che è la simulazione, che gli arbitri non possono dar la colpa delle simulazioni ai giocatori perché sono i primi a permetterle. Abbiamo detto che ci sono stati errori di comunicazione dell’Inter che doveva comportarsi in un altro modo, abbiamo detto però che non mi sono piaciute alcune cose anche dall’altro lato mentre mi è piaciuto molto Chiellini che si è espresso nel post partita con decisione, durezza ma in termini logici anche senza animosità apparente. In conclusione dunque dico che nel giorno in cui la Brignone vince, nel periodo in cui gli italiani portano alto il vessillo con prove straordinarie alle Olimpiadi questa dissonanza si sente ancora più forte e questo è diventato un grossissimo problema per il calcio. Il calcio in Italia vive una dimensione tutta sua, chiuso in una bolla tutta sua che non fa parte di nessun universo. Il calcio italiano è chiuso dentro una campana e sembra non accorgersi di come cambia il mondo e di come deve cambiare, ovvero con un cambiamento culturale rapido e veloce che riguarda tanti campi. O lo fa in fretta o il rischio concreto è che perda d’importanza, rischio che adesso si vede benissimo".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 19:01 Juve, Spalletti: "Kalulu ha subito due torti colossali e si è preso del 'bischero' da Chivu, è inaccettabile"
- 19:00 liveVELENI da VOLTASTOMACO, MAROTTA spegne l'INCENDIO ma l'INTER dà FASTIDIO a TUTTI. Ora il BODO
- 18:50 Sala: "Bastoni ha sbagliato. Ma Chiellini e Del Piero hanno fatto simulazioni incredibili e ora fanno i censori"
- 18:35 VAR per la doppia ammonizione, l'IFAB darà il via libera alla modifica del protocollo il 28 febbraio
- 18:21 Caressa: "Rocchi sbaglia, simulazioni colpa degli arbitri. Bastoni doveva chiedere scusa, su Chivu e l'Inter..."
- 18:08 Retroscena Inter-Juve, caos nel tunnel di San Siro. Spalletti a Marotta: "Avete fatto una maialata"
- 17:52 Ventura: "L'Inter non può perderlo questo Scudetto, perché non ci sono avversari"
- 17:38 Fenucci: "Bisogna far tornare l'arbitro protagonista, servirà un confronto con tutte le componenti"
- 17:23 Siakam all'All-Star Game NBA con la maglia di Eto'o. Il Re Leone si commuove: "Ti sono grato, fratellino"
- 17:09 Veleni in campo, sintonia fuori tra Inter e Juve: Marotta e Chiellini seduti insieme in Lega
- 16:55 Inter-Juve, ci si mette anche il Codacons: "Partita da ripetere e scommesse da rimborsare"
- 16:40 Tagliavento: "Kalulu-Bastoni, mi dà fastidio che al centro dell'attenzione sia finito La Penna"
- 16:26 Simonelli: "Il 23 marzo incontro tra società e arbitri in Lega. Con Butti una proposta per il VAR"
- 16:11 Totti: "Bastoni-Kalulu? Cose sempre successe. Ma va messa una regola precisa altrimenti succederà ancora"
- 15:58 Inter-Juve, Netwin rimborsa le scommesse perdenti: "Il rosso ingiusto a Kalulu ha inciso sul match"
- 15:43 Triestina, Marino torna sulla vittoria con l'Inter U23: "C'era una sola squadra in campo"
- 15:29 Ergün ricorda il passato al Galatasaray: "Icardi è il mio colpo preferito. Sicuramente il più clamoroso"
- 15:14 Baggio: "Ronaldo il compagno più forte. Lo stadio più bello? Ricordo Roma ai Mondiali, ma San Siro..."
- 15:05 Marotta pronto a portare in tribunale Saviano: ecco cos'ha detto lo scrittore
- 15:00 Bodø/Glimt, Aleesami: "Giocare in casa nostra è diverso. Con l'Inter mi aspetto una bella sfida"
- 14:45 Totti: "Avrei voluto essere allenato da Mourinho, mi hanno detto che è uno che ti fa divertire"
- 14:30 Ha ragione Chiellini. Il derby d'Italia mette d'accordo tutti: è questo lo show che offre il calcio italiano?
- 14:17 Galatasaray, Buruk chiude la questione: "Icardi voleva restare, impossibile che andasse alla Juve"
- 14:02 Amoruso: "Derby d'Italia spettacolare, ma pesa l'errore clamoroso. Cambiaso? Grande partita"
- 13:48 Costacurta: "Non c'è più tempo, bisogna intervenire. I calciatori si facciano esame di coscienza"
- 13:48 Condò: "Bastoni, sarebbe saggio scusarsi ma non toglierlo a Gattuso. Manina di Kalulu? Un ex calciatore diceva che..."
- 13:34 Trevisani controcorrente: "Lo scopo del calcio è fregare l'avversario. Quando Nedved urlava 'giusto, giusto'..."
- 13:30 Sky - Niente Pinetina per l'allenamento: l'Inter ospite questa mattina a Interello. Ecco perché
- 13:19 TS - Esposito, Zielinski e non solo: c'è la mano di Chivu su questa Inter
- 13:10 IPOCRITI e FALSI MORALISTI, BASTONI crocifisso. MAROTTA fa finalmente il PRESIDENTE: ITALIA ZITTITA
- 13:05 videoCannavaro: "Perché Bastoni non dovrebbe andare in Nazionale? Cose da campo sempre esistite"
- 12:51 CdS - Esposito boom, Zielinski super: il lavoro di Chivu emerge anche così
- 12:37 Bodo/Glimt-Inter, le attività della vigilia: tutto si svolgerà all'Aspmyra Stadion, Chivu parla alle 17.15
- 12:24 CdS - Verso il Bodø/Glimt: Mkhitaryan dal 1', Chivu pensa a diversi cambi
- 12:10 GdS - Verso la Champions: Zielinski tira il fiato? Calhanoglu e Barella...
- 11:55 Bastoni-Kalulu travalica i confini del calcio. Brignone: "Nello sci queste cose non esistono"
- 11:41 videoMarotta: "Gogna mediatica ingiusta contro Bastoni, ricordiamo Cuadrado. Saviano? Valuteranno gli avvocati"
- 11:31 Anche l'arbitro La Penna colpito da minacce di morte: l'avvocato romano sporge denuncia alla Postale
- 11:16 CdS - Bastoni in dubbio per la Champions? L'Inter lo difende. E si fa notare una differenza evidente
- 11:16 Petardo contro Audero: Daspo di 4 anni all'autore del gesto
- 11:02 Galatasaray, Okan: "Inter favorita per lo scudetto. Calhanoglu? Lo aspettiamo a braccia aperte. Su Bastoni-Kalulu..."
- 10:48 Bodo Glimt-Inter, decisa la squadra arbitrale: fischia il tedesco Siebert
- 10:34 TS - Bodo-Inter, Barella e Calhanoglu titolari insieme. Probabile cambio in difesa. E ci sono tre diffidati
- 10:20 Adani: "Bastoni-Kalulu? Il calciatore simulerà sempre, ricordate Maradona nell'86. Ma serve che..."
- 10:16 videoChiellini arriva in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Ma sul resto soprassiede
- 10:06 Corsera - L'esultanza di Bastoni e quando Chiellini fece lo stesso in Juve-Inter: il precedente
- 09:52 TS - Kalulu-Bastoni, l'Inter fa quadrato: la posizione del club e le intenzioni del giocatore
- 09:38 Corsera - Inter-Juve, Marotta parlerà questa mattina prima dell'assemblea di Lega
- 09:24 GdS - Tunnel dell'orrore a San Siro: tutti contro tutti! Il giudice sportivo è chiamato a decidere
- 09:10 GdS - Niente punizioni da Gattuso: Bastoni sarà convocato. Ciò che preoccupa la Figc è...
- 08:56 Moratti: "Lamentele Juve esagerate, la storia insegna altro. Da Bastoni una simulazione 'entusiasta'"
- 08:42 Capello contro Bastoni e contro Chivu: "Ecco cosa mi ha colpito del fattaccio di San Siro. E Allegri può cullare sogni di rimonta..."
- 08:28 GdS - Bastoni tra social e campo: Chivu e Marotta l'hanno rassicurato. L'esultanza per il rosso...
- 08:14 Ranocchia: "Bastoni? Gogna inaccettabile, Chivu fa bene. L'Inter perse uno scudetto per un rigore su Bisseck"
- 08:00 Facchetti punge col gol di Muntari: "Quando a San Siro trionfava lo spirito olimpico..."
- 00:00 Il rumore dei nemici e dei trogloditi. Ora è Inter contro tutti: ci aspettano 13 battaglie nell'inferno
- 23:47 Arsenal pazzo per Esposito, ieri uno scout per osservarlo a San Siro. Ma l'Inter non apre all'addio
- 23:33 Valenti, all. Parma Femminile: "Rammarico per il risultato, ma orgoglio per la prestazione"
- 23:19 Giaccherini: "Braccio di Kalulu? Quella è una carezza. E l'esultanza di Bastoni non mi è piaciuta"
- 23:04 Compagnoni: "La Penna ha sbagliato, bastava la punizione per l'Inter. Sarebbe bello se Bastoni ammettesse l'errore"
- 22:50 L'Inter sfonda il muro dei 60 punti dopo 25 giornate: è la quinta volta nella storia. Solo tre volte...
- 22:42 Il Napoli frena, Santos lo salva nel finale. Con la Roma finisce 2-2: Conte a -11 da Chivu
- 22:35 Un sinistro d'oro, punita anche la Juve. Sono 12 assist: il dominio e i record di Dimarco
- 22:20 Esposito predestinato: è il secondo italiano più giovane a segnare con l'Inter contro la Juve
- 22:05 Zielinski nella storia, raggiunto Milik: è il giocatore polacco con più gol in Serie A
- 21:50 La Roma U20 travolge l'Inter, Guidi: "La partita più bella della stagione. Il 3-1 del primo tempo ci stava stretto"
- 21:35 Vilhjálmsdóttir: "Contenta di essere stata decisiva col mio gol. Con la Roma sfida emozionante"
- 21:20 Mandorlini vince il 'suo' derby d'Italia: alla prima da tecnico del Ravenna batte la Juve Next Gen
- 21:04 Genoa, De Rossi punge: "Meno male che è successo in Inter-Juventus, così l'hanno visto tutti"
- 20:49 Roma Primavera, Almaviva: "Abbiamo saputo reagire e rimetterla sulla nostra strada"