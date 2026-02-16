Giuseppe Marino, tecnico della Triestina, è tornato sulla prestazione dei suoi contro l'Inter U23, evidenziando anche le ultime giornate di campionato degli alabardati: "Le partite non vanno paragonate perché hanno storie completamente differenti, con l'Inter c'era una squadra in campo, col Renate abbiamo dovuto cambiare qualche giocatore. L'atteggiamento sicuramente viene rafforzato con la fiducia che si acquisisce durante la gara".