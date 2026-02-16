A guida del Galatasaray c'è Okan Buruk, ex ala dell'Inter di Cuper. Il tecnico turco ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. "Ho guardato tutte le partite della Juve - racconta Okan -. Gioca bene anche quando non vince. Certo, con l’Inter ha pagato a caro prezzo l’espulsione di Kalulu. Non so come si possa ammonire in quella circostanza…".

Per provarci, si affida a due vecchie conoscenze della Serie A: Icardi e Osimhen.

"Quando abbiamo comprato Victor, ho deciso che avrei giocato con due punte, poi però Mauro si è infortunato. Adesso sono entrambi al top e possono coesistere. Certo, nel frattempo sono arrivati pure Lang e Sané: vi assicuro che non è facile scegliere gli undici titolari…".

Segue ancora la Serie A?

"Certo. E chissà che un giorno non possa tornarci da allenatore. L’Inter resta la favorita per lo scudetto. Chivu si sta dimostrando un grande tecnico. E conosco bene Calhanoglu, è un tifoso del Gala. Diciamo che… lo aspettiamo a braccia aperte".

Se ripensa alla sua Inter?

"Il direttore Terraneo era venuto in Turchia per prendere Emre ma alla fine scelse di puntare anche su di me. E così da un giorno all’altro mi trovai con Ronaldo, Zanetti e Vieri".