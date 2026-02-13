Hakan Çalhanoglu e Piotr Zielinski guidano la classifica dei giocatori dell'Inter attuali che hanno segnato più reti contro la Juventus: tre ciascuno.

Nel 4-4 casalingo dell’ultimo ottobre, Zielinski si è messo in mostra realizzando una doppietta su rigore, diventando il primo giocatore a segnare più di un gol dal dischetto in un Derby d’Italia di Serie A dal 2004/05.

Il centrocampista polacco è ora a un passo da Arkadiusz Milik (49 gol) nella classifica dei migliori marcatori polacchi in Serie A e dista solo due partecipazioni attive dal traguardo delle 100 marcature complessive nel massimo campionato italiano, tra gol e assist.