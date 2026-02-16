Giuseppe Sala, sindaco di Milano, non assolve Alessandro Bastoni per il comportamento antisportivo tenuto in occasione del derby d'Italia, ma al contempo stigmatizza chi lo ha crocefisso avvelenando il clima attorno al campionato tra tv e social: "Certamente Bastoni ha sbagliato - la sua premessa ai cronisti che lo hanno incalzato al suo arrivo alla Triennale -. Poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili, incredibili... Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero, che hanno fatto simulazioni incredibili, e che adesso fanno i censori. Io sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore, ma andiamoci piano. Non è tanto quello, ma è perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi. Detto ciò, è evidente che Bastoni abbia sbagliato: lo sa anche lui essendo un ragazzo intelligente"

Sala, infine, si concentra sul duello tutto milanese per lo scudetto che vede il Milan come unica alternativa credibile all'Inter, solida capolista: "Mi fa molto piacere".

Sezione: Copertina / Data: Lun 16 febbraio 2026 alle 18:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
