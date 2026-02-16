Giuseppe Sala, sindaco di Milano, non assolve Alessandro Bastoni per il comportamento antisportivo tenuto in occasione del derby d'Italia, ma al contempo stigmatizza chi lo ha crocefisso avvelenando il clima attorno al campionato tra tv e social: "Certamente Bastoni ha sbagliato - la sua premessa ai cronisti che lo hanno incalzato al suo arrivo alla Triennale -. Poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili, incredibili... Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero, che hanno fatto simulazioni incredibili, e che adesso fanno i censori. Io sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore, ma andiamoci piano. Non è tanto quello, ma è perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi. Detto ciò, è evidente che Bastoni abbia sbagliato: lo sa anche lui essendo un ragazzo intelligente"

Sala, infine, si concentra sul duello tutto milanese per lo scudetto che vede il Milan come unica alternativa credibile all'Inter, solida capolista: "Mi fa molto piacere".