Sarà il tedesco Daniel Siebert ad arbitrare la sfida tra Bodo Glimt e Inter valevole per l'andata dei playoff di Champions League. Ad assisterlo come collaboratori saranno i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, insieme al quarto uomo Daniel Schlager.

Decisi anche i collaboratori al Var: il tedesco Christian Dingert e il francese Jerome Brisard.