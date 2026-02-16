Sarà il tedesco Daniel Siebert ad arbitrare la sfida tra Bodo Glimt e Inter valevole per l'andata dei playoff di Champions League. Ad assisterlo come collaboratori saranno i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, insieme al quarto uomo Daniel Schlager

Decisi anche i collaboratori al Var: il tedesco Christian Dingert e il francese Jerome Brisard.

