"Bastoni ha fatto quattro cose sbagliate, non sportive: la simulazione, la richiesta di ammonizione per Kalulu, l'esultanza dopo l'espulsione, e il gesto della maglia tirata". Nel classico appuntamento del lunedì con 'Viva El Futbolì, Lele Adani si esprime così sul comportamento del difensore dell'Inter nel derby d'Italia in occasione della tanta discussione espulsione a Kalulu che ha lasciato la Juve ingiustamente in dieci per più di un tempo.

"Le simulazioni esistono dall'alba dei tempi, sono un inganno ingiusto che ogni calciatore ha fatto almeno una volta nella vita - aggiunge l'ex difensore -. Nell'era del VAR dovrà essere sanzionata cambiando il protocollo. Queste sono cose di campo, diverso discorso per i comportamenti extra-gioco: la richiesta di ammonizione, l'esultanza per un cartellino. Queste ultime sono molto più gravi delle simulazioni".