Anche in Champons League Federico Dimarco detta legge. I numeri raccontano di un’Inter capace di sviluppare il 41,1% delle proprie azioni offensive dalla fascia sinistra, la percentuale più alta tra tutte le squadre nella fase campionato.
Da quel lato nasce gran parte del gioco nerazzurro, con Federico Dimarco principale artefice delle occasioni create dalla squadra nella competizione (11).
Sezione: Stats / Data: Lun 16 febbraio 2026 alle 22:22
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
