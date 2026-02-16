In seguito a quanto accaduto nel corso della sfida tra Inter e Juventus, il bookmaker Netwin ha deciso di rimborsare tutte le scommesse perdenti relative al mercato 1X2. Tale decisione deriva dal fatto che il grave errore arbitrale, che ha portato all’ingiusta espulsione del calciatore bianconero Pierre Kalulu al 42° minuto del primo tempo, ha inciso in maniera determinante sull’andamento e sull’esito del match. I rimborsi riguardano tutte le scommesse effettuate sul mercato 1X2, sia prematch sia live (con specifiche limitazioni temporali per le scommesse live). Sono comprese anche le multiple in cui l’unico pronostico errato risulti associato allo stesso mercato del match.

I rimborsi saranno effettuati automaticamente sotto forma di riaccredito. Le modalità sono quelle previste dal regolamento della piattaforma, senza necessità di alcuna richiesta da parte degli utenti. La decisione del Concessionario nasce dalla volontà di ribadire la propria filosofia, orientata verso una sana competizione tra l’abilità del giocatore e il banco, fondata su equilibrio, correttezza e rispetto reciproco.