Come noto, quella di mercoledì tra Bodo/Glimt e Inter non sarà una prima volta assoluta tra le due squadre, che già hanno avuto modo di incrociarsi in occasione del secondo turno della Coppa delle Coppe 1978/79, con una vittoria complessiva dell'Inter per 7-1 (5-0 in casa, 2-1 in trasferta) con tre gol di Alessandro Altobelli. L'Inter è imbattuta nelle quattro partite contro squadre norvegesi: oltre alle due vittorie contro il Bodo/Glimt, ha pareggiato 2-2 in trasferta e vinto 3-0 in casa contro il Rosenborg nella prima fase a gironi della Champions League 2002/03.

Il Bodo/Glimt ha vinto solo una delle cinque sfide europee a eliminazione diretta contro squadre italiane: l'ultima, ai rigori contro la Lazio nei quarti di finale di UEFA Europa League della scorsa stagione (2-0 in casa, 1-3 ai rigori, 3-2 ai rigori). La squadra norvegese ha vinto le ultime tre partite casalinghe a eliminazione diretta contro squadre di Serie A.