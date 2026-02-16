Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'Associazione italiana arbitri, condanna fermamente le minacce di morte subite sui social dall'arbitro da Federico La Penna dopo il derby d'Italia di sabato scorso, minacce per cui l'arbitro ha sporto denuncia alla polizia postale."Quanto accaduto a Federico La Penna ha superato ogni limite di civiltà e di sportività. Un arbitro che deve avere paura per la propria famiglia, per la moglie e le sue figlie, a causa di una decisione presa in campo è qualcosa che deve indignare tutti, senza distinzioni", ha spiegato Massini in un'intervista telefonica con l'agenzia ANSA.

"Non siamo più dentro lo sport quando si oltrepassano certi confini. Anche come AIA siamo vicini ovviamente a Federico e valuteremo ogni possibile azione a sua tutela, così come di ogni nostro arbitro oggetto di azioni riprovevoli e penalmente rilevanti", ha chiosato Massini.