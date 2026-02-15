Il primo gol alla Juventus e in un big match con la maglia dell'Inter non ha fatto altro che consacrare ancora di più il talento di Francesco Pio Esposito. Nei giorni scorsi si erano fatti sempre più insistenti i rumors dell'interesse dell'Arsenal sul canterano nerazzurro.

Rumors destinati ad aumentare dopo il gol siglato nel derby d'Italia e dopo le prestazioni fornite dal classe 2005. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su YouTube, tra l'Inter e Pio Esposito c'è un legame speciale.

Il giocatore è grato al club nerazzurro per l'opportunità concessa ed è molto felice a Milano. Esposito resta uno dei giocatori più apprezzati in giro per l'Europa, tanti top club lo seguono con particolare attenzione, ma al momento non c'è nulla di concreto e l'Inter non ha assolutamente intenzione di privarsi di lui per ora.