L'esempio di Netwin, che sta rimborsando le scommesse perdenti di Inter-Juventus, dovrebbe essere seguito anche dalle altre agenzie. Questa è la richiesta presentata dal Codacons, il cui presidente Marco Donzelli parla senza mezzi termini di tutela degli scommettitori e avanza una richiesta tanto chiara quanto ambiziosa: ripetizione della partita, annullamento di tutte le giocate e rimborso integrale delle somme puntate.

Secondo Donzelli, l'episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu "influenza gravemente non solo la partita danneggiando la Juventus, ma provoca danni enormi a tutti gli scommettitori, che hanno speso i loro soldi sulla partita. La partita deve essere rifatta, le scommesse devono essere annullate e gli scommettitori completamente rimborsati dei soldi spesi, ne va della credibilità del settore scommesse e del mondo del calcio".