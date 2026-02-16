Daniele Adani torna su Inter-Juventus e sul contatto Bastoni-Kalulu nel suo intervento a La Domenica Sportiva. "La simulazione perfetta ingannerà sempre anche un arbitraggio perfetto e la simulazione ci sarà sempre da che esiste lo sport. La più grande simulazione della storia è stata fatta da Maradona, la beffa più grande, la mano de Dios. Ha paralizzato un pianeta, fatta nella stessa partita del gol più bello della storia".

"Il punto è che i giocatori simuleranno sempre, il calciatore cerca di ingannare l'avversario, l'ho fatto anch'io, è una cosa ingiusta ma c'è dall'alba dei tempi. Questo è da condannare, meglio da gestire, ma serve il tridente perfetto: regolamento-arbitro-Var che è essenziale lavorino insieme. Se non c'è, queste cose accadranno sempre".