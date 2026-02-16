I colleghi di DAZN hanno ricostruito labiali e situazioni episodiche nell'istante del rosso comminato a Kalulu per fallo su Bastoni. Dimarco parla al difensore della Juve, dicendogli: "Tanto non può controllare". Lautaro prova a spiegare a Kalulu: "Non è giallo, ma tanto ha fischiato". Alessandro Bastoni avrebbe potuto scagionare Kalulu, secondo DAZN, scegliendo di non farlo. Dopo il contatto, il difensore dell'Inter viene chiamato in causa dal classe 2000 della Juve, ma Bastoni continua a tenersi la maglia, quasi a solidificare la propria posizione.
Spoiler BordoCam di #InterJuve ️— DAZN Italia (@DAZN_IT) February 16, 2026
Bastoni 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒗𝒂 𝒔𝒄𝒂𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒆 Kalulu? Sì
Lautaro sincero: "𝑵𝒐𝒏 𝒆' 𝒈𝒊𝒂𝒍𝒍𝒐 𝒎𝒂 𝒐𝒓𝒎𝒂𝒊 𝒉𝒂 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊𝒂𝒕𝒐"
Autore: Niccolò Anfosso
