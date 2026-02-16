I colleghi di DAZN hanno ricostruito labiali e situazioni episodiche nell'istante del rosso comminato a Kalulu per fallo su Bastoni. Dimarco parla al difensore della Juve, dicendogli: "Tanto non può controllare". Lautaro prova a spiegare a Kalulu: "Non è giallo, ma tanto ha fischiato". Alessandro Bastoni avrebbe potuto scagionare Kalulu, secondo DAZN, scegliendo di non farlo. Dopo il contatto, il difensore dell'Inter viene chiamato in causa dal classe 2000 della Juve, ma Bastoni continua a tenersi la maglia, quasi a solidificare la propria posizione.