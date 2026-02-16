Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato dal palco dell'evento Your Next Milano 2026 dalla Triennale di Milano. Ecco le sue parole riportate da TMW.
"Una squadra non è solo un’organizzazione sportiva: è un fenomeno sociale, un potente elemento di aggregazione, un contenitore di valori. È un fenomeno sportivo ma anche uno economico - le sue parole -. Nel nostro caso parliamo di una società per azioni che quest’anno ha superato i 500 milioni di euro di fatturato, grazie anche a una performance straordinaria in campo europeo. Siamo un’espressione del Made in Italy che però trova spazio e riconoscimento in tutto il mondo. Non a caso l’Inter quest’anno ha partecipato ai Mondiali per club negli Stati Uniti e sta disputando la Champions League: è un valore che esportiamo, tutelando sempre le nostre radici".
"L’Inter, non tutti lo sanno, nasce nel 1908 da una scissione del Milan: alcuni dirigenti non erano d’accordo con la scelta di tesserare solo giocatori italiani e decisero di fondare una nuova società, l’Internazionale, proprio per dare spazio anche ai calciatori stranieri - ha poi ricordato -. Dietro una squadra di calcio c’è quindi un universo complesso. Ci sono milioni di tifosi nel mondo, attratti da quella che è una vera e propria fede sportiva, ma soprattutto da un forte senso di appartenenza. La rappresentazione più evidente sono gli 80 mila spettatori che riempiono San Siro ogni volta che giochiamo in casa. Lo sviluppo non è solo sportivo: ogni partita genera un indotto per la città, tra ospitalità, ristorazione e valorizzazione degli aspetti culturali e storici. Una squadra diventa un biglietto da visita internazionale. Milano è una città straordinaria, cresciuta molto negli ultimi anni, e spesso nel mondo viene identificata anche grazie alla presenza di due club come Inter e Milan".
"Lo sport ha una grande responsabilità: deve essere esempio positivo. Ci sono stati momenti difficili, negli ultimi anni abbiamo attraversato fasi delicate ma il calcio è un fenomeno che coinvolge persone di ogni provenienza, cultura e ceto sociale, ed è naturale che in un contesto così ampio possano emergere criticità - ha aggiunto Marotta -. Noi siamo orgogliosi di rappresentare Milano e di far parte della sua storia. Faremo di tutto per portare avanti questi valori. Siamo ancora in Champions League e domani andremo in Norvegia a rappresentare la città: speriamo di ottenere un risultato positivo. Il rapporto con l’altra squadra milanese è ottimo e, anche sul tema del nuovo stadio, l’intesa è solida. Credo che tutto questo rappresenti un bellissimo biglietto da visita per Milano".
"Lo stadio nuovo è un esigenza che sentivamo di avere, ringraziamo il Sindaco Sala per la determinazione nell'aver raggiunto questo obiettivo ricco di insidie. San Siro è uno stadio iconico. Rappresenta qualcosa di storico e straordinario, ho visto la mia prima partita a San Siro quando avevo 8 anni, dimenticare quelle emozioni è impossibile. E quando penso al fatto che San Siro non ci sarà più, sento un sentimento di tristezza, ma l'innovazione porta a dire che ci sono degli standard che vanno rispettati. Per il tifoso avere una casa è qualcosa di importante. Oggi andare allo stadio non è solo vedere una partita, ma assistere anche ad uno spettacolo prima e dopo. Purtroppo in Italia non esiste una cultura della sconfitta, se si perde bisogna tornare a casa in fretta anche perché rischiano di esserci degli scontri fra tifoserie, da questo punto di vista dobbiamo migliorare. Negli ultimi 20 anni in Europa sono stati costruiti 148 stadi, solo 4 in Italia. Noi siamo di sicuro il fanalino di coda. In questo caso, grazie alla determinazione delle proprietà di Milan e Inter, siamo riusciti ad imboccare questo percorso. Lo stadio era necessario, nonostante il massimo rispetto per San Siro".
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 22:07 Bastoni escluso dalla Nazionale? Spalletti: "Gattuso libero di portare chi vuole. La simulazione offende il calcio"
- 21:53 Business milionario, la Serie A compra il 51% di Fantacalcio: via libera dall'assemblea dei club
- 21:38 La Russa: "Nuovo stadio regalo per Milano. San Siro? Così bello che lo terrei in piedi tutta la vita"
- 21:24 Ruolino positivo per l'Inter contro le norvegesi: un pari e tre vittorie in quattro precedenti
- 21:21 liveOspitaletto-Inter U23 1-2 al 70': è il momento di Topalovic, che entra per Bovo
- 21:10 Inter-Juve da bordocampo. Lautaro dice a Kalulu: "Non è giallo, ma ormai ha fischiato". E la reazione di Bastoni...
- 20:55 Bookies - Scudetto a Milano, crolla la quota dell'Inter. Resiste solo il Milan
- 20:40 Marotta: "L'Inter è espressione del Made in Italy nel mondo. Rispetto per San Siro, ma stadio nuovo è necessario"
- 20:26 Accardi: "Commenti brutti contro Bastoni, così non va. La cattiveria della gente è infinita"
- 20:11 Scaroni: "Devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni. San Siro, Inter e Milan insieme perché..."
- 19:57 Juve, Mckennie: "Derby d'Italia, difficile quando succedono queste cose. Rinnovo? Ci pensa il mio agente"
- 19:43 Juve, Spalletti: "Da Chivu non me l'aspettavo. Io potrei parlare dei giocatori dell'Inter, ma non lo faccio"
- 19:29 Minacce di morte a La Penna dopo Inter-Juve, Massini (AIA): "Superato ogni limite di civiltà"
- 19:14 Milan, Scaroni: "VAR e regolamento da cambiare? Di tutte queste cose non parlo"
- 19:01 Juve, Spalletti: "Kalulu ha subito due torti colossali e si è preso del 'bischero' da Chivu, è inaccettabile"
- 19:00 Rivivi la diretta! VELENI da VOLTASTOMACO, MAROTTA spegne l'INCENDIO ma l'INTER dà FASTIDIO a TUTTI. Ora il BODO
- 18:50 Sala: "Bastoni ha sbagliato. Ma Chiellini e Del Piero hanno fatto simulazioni incredibili e ora fanno i censori"
- 18:35 VAR per la doppia ammonizione, l'IFAB darà il via libera alla modifica del protocollo il 28 febbraio
- 18:21 Caressa: "Rocchi sbaglia, simulazioni colpa degli arbitri. Bastoni doveva chiedere scusa, su Chivu e l'Inter..."
- 18:08 Retroscena Inter-Juve, caos nel tunnel di San Siro. Spalletti a Marotta: "Avete fatto una maialata"
- 17:52 Ventura: "L'Inter non può perderlo questo Scudetto, perché non ci sono avversari"
- 17:38 Fenucci: "Bisogna far tornare l'arbitro protagonista, servirà un confronto con tutte le componenti"
- 17:23 Siakam all'All-Star Game NBA con la maglia di Eto'o. Il Re Leone si commuove: "Ti sono grato, fratellino"
- 17:09 Veleni in campo, sintonia fuori tra Inter e Juve: Marotta e Chiellini seduti insieme in Lega
- 16:55 Inter-Juve, ci si mette anche il Codacons: "Partita da ripetere e scommesse da rimborsare"
- 16:40 Tagliavento: "Kalulu-Bastoni, mi dà fastidio che al centro dell'attenzione sia finito La Penna"
- 16:26 Simonelli: "Il 23 marzo incontro tra società e arbitri in Lega. Con Butti una proposta per il VAR"
- 16:11 Totti: "Bastoni-Kalulu? Cose sempre successe. Ma va messa una regola precisa altrimenti succederà ancora"
- 15:58 Inter-Juve, Netwin rimborsa le scommesse perdenti: "Il rosso ingiusto a Kalulu ha inciso sul match"
- 15:43 Triestina, Marino torna sulla vittoria con l'Inter U23: "C'era una sola squadra in campo"
- 15:29 Ergün ricorda il passato al Galatasaray: "Icardi è il mio colpo preferito. Sicuramente il più clamoroso"
- 15:14 Baggio: "Ronaldo il compagno più forte. Lo stadio più bello? Ricordo Roma ai Mondiali, ma San Siro..."
- 15:05 Marotta pronto a portare in tribunale Saviano: ecco cos'ha detto lo scrittore
- 15:00 Bodø/Glimt, Aleesami: "Giocare in casa nostra è diverso. Con l'Inter mi aspetto una bella sfida"
- 14:45 Totti: "Avrei voluto essere allenato da Mourinho, mi hanno detto che è uno che ti fa divertire"
- 14:30 Ha ragione Chiellini. Il derby d'Italia mette d'accordo tutti: è questo lo show che offre il calcio italiano?
- 14:17 Galatasaray, Buruk chiude la questione: "Icardi voleva restare, impossibile che andasse alla Juve"
- 14:02 Amoruso: "Derby d'Italia spettacolare, ma pesa l'errore clamoroso. Cambiaso? Grande partita"
- 13:48 Costacurta: "Non c'è più tempo, bisogna intervenire. I calciatori si facciano esame di coscienza"
- 13:48 Condò: "Bastoni, sarebbe saggio scusarsi ma non toglierlo a Gattuso. Manina di Kalulu? Un ex calciatore diceva che..."
- 13:34 Trevisani controcorrente: "Lo scopo del calcio è fregare l'avversario. Quando Nedved urlava 'giusto, giusto'..."
- 13:30 Sky - Niente Pinetina per l'allenamento: l'Inter ospite questa mattina a Interello. Ecco perché
- 13:19 TS - Esposito, Zielinski e non solo: c'è la mano di Chivu su questa Inter
- 13:10 IPOCRITI e FALSI MORALISTI, BASTONI crocifisso. MAROTTA fa finalmente il PRESIDENTE: ITALIA ZITTITA
- 13:05 videoCannavaro: "Perché Bastoni non dovrebbe andare in Nazionale? Cose da campo sempre esistite"
- 12:51 CdS - Esposito boom, Zielinski super: il lavoro di Chivu emerge anche così
- 12:37 Bodo/Glimt-Inter, le attività della vigilia: tutto si svolgerà all'Aspmyra Stadion, Chivu parla alle 17.15
- 12:24 CdS - Verso il Bodø/Glimt: Mkhitaryan dal 1', Chivu pensa a diversi cambi
- 12:10 GdS - Verso la Champions: Zielinski tira il fiato? Calhanoglu e Barella...
- 11:55 Bastoni-Kalulu travalica i confini del calcio. Brignone: "Nello sci queste cose non esistono"
- 11:41 videoMarotta: "Gogna mediatica ingiusta contro Bastoni, ricordiamo Cuadrado. Saviano? Valuteranno gli avvocati"
- 11:31 Anche l'arbitro La Penna colpito da minacce di morte: l'avvocato romano sporge denuncia alla Postale
- 11:16 CdS - Bastoni in dubbio per la Champions? L'Inter lo difende. E si fa notare una differenza evidente
- 11:16 Petardo contro Audero: Daspo di 4 anni all'autore del gesto
- 11:02 Galatasaray, Okan: "Inter favorita per lo scudetto. Calhanoglu? Lo aspettiamo a braccia aperte. Su Bastoni-Kalulu..."
- 10:48 Bodo Glimt-Inter, decisa la squadra arbitrale: fischia il tedesco Siebert
- 10:34 TS - Bodo-Inter, Barella e Calhanoglu titolari insieme. Probabile cambio in difesa. E ci sono tre diffidati
- 10:20 Adani: "Bastoni-Kalulu? Il calciatore simulerà sempre, ricordate Maradona nell'86. Ma serve che..."
- 10:16 videoChiellini arriva in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Ma sul resto soprassiede
- 10:06 Corsera - L'esultanza di Bastoni e quando Chiellini fece lo stesso in Juve-Inter: il precedente
- 09:52 TS - Kalulu-Bastoni, l'Inter fa quadrato: la posizione del club e le intenzioni del giocatore
- 09:38 Corsera - Inter-Juve, Marotta parlerà questa mattina prima dell'assemblea di Lega
- 09:24 GdS - Tunnel dell'orrore a San Siro: tutti contro tutti! Il giudice sportivo è chiamato a decidere
- 09:10 GdS - Niente punizioni da Gattuso: Bastoni sarà convocato. Ciò che preoccupa la Figc è...
- 08:56 Moratti: "Lamentele Juve esagerate, la storia insegna altro. Da Bastoni una simulazione 'entusiasta'"
- 08:42 Capello contro Bastoni e contro Chivu: "Ecco cosa mi ha colpito del fattaccio di San Siro. E Allegri può cullare sogni di rimonta..."
- 08:28 GdS - Bastoni tra social e campo: Chivu e Marotta l'hanno rassicurato. L'esultanza per il rosso...
- 08:14 Ranocchia: "Bastoni? Gogna inaccettabile, Chivu fa bene. L'Inter perse uno scudetto per un rigore su Bisseck"
- 08:00 Facchetti punge col gol di Muntari: "Quando a San Siro trionfava lo spirito olimpico..."
- 00:00 Il rumore dei nemici e dei trogloditi. Ora è Inter contro tutti: ci aspettano 13 battaglie nell'inferno