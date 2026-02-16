Dopo le polemiche per Inter-Juventus, il presidente nerazzurro Beppe Marotta terrà questa mattina una conferenza stampa all'arrivo all'assemblea di Lega a Milano. Questo è quanto riportato dal Corriere della Sera di oggi. L'assemblea è in programma in seconda convocazione alle 11.

Oggi, all'ordine del giorno, ci sarà anche la questione del protocollo sul secondo giallo che partirà dal Mondiale e l'incontro tra arbitri, capitani e allenatori finora sempre slittato.