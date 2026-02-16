Ospite in collegamento con Sky Sport, Walter Sabatini ha parlato della sua dolce ossessione per il calcio: "Se sono pronto a rientrare? Io sono sempre pronto per il calcio, lo faccio tutti i giorni. Senza il calciomercato sarei stato un uomo inutile, banale. Il calciomercato mi ha arrichiato e io ho arricchito il calciomercato e i miei club. Devo riconoscermi qualche merito, è tempo di farlo", ha detto l'ex dirigente di Inter e Roma, tra le altre.