Paolo Scaroni, presidente del Milan, preferisce non esprimersi sulle polemiche arbitrali che hanno contraddistinto tutto il campionato di Serie A 2025-26, con il culmine raggiunto dopo il derby d'Italia di sabato scorso: "Migliorare il VAR? Di tutte queste cose non parlo, non lo so se serva cambiare il regolamento", la battuta flash rilasciata dal dirigente rossonero, a Milanews.it, al suo arrivo alla Triennale di Milano, dove è ospite di un evento intitolato 'Your Next Milano 2026'. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 16 febbraio 2026 alle 19:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
