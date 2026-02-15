Contro la Juventus è stata una serata speciale anche per Pio Esposito. Il canterano nerazzurro, entrato in campo nella ripresa, ha segnato il gol del momentaneo 2-1 con un bellissimo colpo di testa, sfruttando al meglio l'assist al bacio del solito Dimarco.

A 20 anni e 231 giorni, Esposito è diventato il secondo italiano più giovane dell’Inter a segnare in campionato contro la Juventus negli ultimi 60 anni (dall’inizio degli anni ’70), dopo Mario Balotelli, a segno il 18 aprile 2009 a 18 anni e 249 giorni.