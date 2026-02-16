Il derby d'Italia e il vortice di polemiche che ne è conseguito non ha cambiato il rapporto, e di sicuro neppure l'affetto, che intercorre tra Giorgio Chiellini e il suo ex dirigente, oggi presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Nelle scorse ore, il numero uno dei nerazzurri ha definito, questa mattina prima dell'Assemblea di Lega, l'ex capitano bianconero un dirigente ancora "giovane e inesperto". Una frase detta senza alcuna malizia da parte di Marotta che non a caso poco dopo ha raggiunto Chiellini in Assemblea, dove i due dirigenti erano seduti l'uno a fianco all'altro.

È Tuttomercatoweb.com a rendere nota questa piccola chicca che dice molto sul momento, animato da una tensione tenuta altissima dal ciclone mediatico scatenato da Inter-Juventus ma allo stesso tempo sereno e disteso tra i protagonisti in questione. I rapporti tra i due dirigenti restano "più che buoni" e l'uscita dalla sede della Lega Serie A di via Rosellini dei dirigenti, andati via l'uno dopo l'altro, ne è una conferma. Nonostante quanto accaduto sabato sera, Marotta e Chiellini "sono solidamente dalla stessa parte, all’interno del Palazzo".