Dal 16 al 18 febbraio la Nazionale Under 19 si ritroverà a Novarello per uno stage in vista ella fase élite dell’Europeo, in programma dal 25 al 31 marzo in Calabria Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 26 calciatori, tutti nati nel 2007, ad eccezione di quattro classe 2008: i difensori Mattia Marello e Andrea Natali, rispettivamente dell’Inter e dell’AZ Alkmaar, e i centrocampisti Christian Comotto e Federico Steffanoni, in forza, nell’ordine, allo Spezia e all’Atalanta. Presenti in lista anche gli altri giocatori dell'Inter Matias Mancuso, Filippo Cerpelletti, Mattia Mosconi e Jamal Iddrissou.

Questo l'elenco:

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Mattia Cappelletti (Milan), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Manuel Maffessoli (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Federico Terlizzi (Roma), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Christian Comotto (Spezia), Matias Mancuso (Inter), Mattia Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Davide Zamagni (Cesena);

Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Filippo Galvagno (Cesena), Claudio Giardino (Perugia), Jamal Iddrissou (Inter), Antonio Stefano Merola (Juventus), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).