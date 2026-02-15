Un altro assist al bacio per il 2-1 di Esposito, l'ennesimo di una stagione da record. Federico Dimarco continua a scrivere numeri straordinari. Con 12 assist nelle prime 25 giornate, nessuno ha fatto meglio in questa Serie A: un primato condiviso, nell’era delle rilevazioni (dal 2004/05), solo con Fabrizio Miccoli (2011/12), Ronaldinho (2009/10) e Andrea Cossu (2010/11).

Nessun giocatore dell’Inter aveva fatto meglio in una singola stagione di campionato da quando il dato è disponibile (2004/05). A quota 12 si sono fermati anche Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu nel 2021/22.

Dimash ha inoltre raggiunto la 50ª partecipazione attiva in Serie A con la maglia dell’Inter (20 gol e 30 assist). Dal suo primo coinvolgimento nel 2021/22, è uno dei soli due giocatori ad aver segnato almeno 20 reti e fornito almeno 30 assist con la maglia di un singolo club in Serie A, insieme a Rafael Leão con il Milan (50G+35A).