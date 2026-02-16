Sembra poter essere un duello decisivo quello tra Lecce e Fiorentina per la lotta salvezza. I salentini hanno espugnato il campo del Cagliari, dando continuità al successo di una settimana fa contro l'Udinese. La formazione di Eusebio Di Francesco trova i due acuti determinanti nel corso della ripresa: al 65' Gandelman va a segno, 5' più tardi è il turno di Ramadani che indirizza la contesa. Con questa vittoria il Lecce scavalca nuovamente la Fiorentina.