Dagli studi di 'Sky Calcio Club', Alessandro Costacurta lancia un grido d'allarme dopo i noti fatti di Inter-Juventus: "Sono stato calciatore e ho lavorato in Federcalcio e dico che bisogna intervenire subito alla luce non solo dell'episodio Pierre Kalulu-Alessandro Bastoni ma di quello che sta succedendo nelle ultime partite. Non c'è più tempo, il calcio è moribondo. I calciatori devono fare un esame di coscienza e prendere decisioni tra di loro".