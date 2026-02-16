Paolo Tagliavento, ex arbitro internazionale, viene chiamato da Tutto Mercato Web a commentare il famigerato episodio del rosso a Pierre Kalulu nel corso di Inter-Juventus: "Cosa mi infastidisce di più? Se penso da arbitro, allora dico il fatto che a finire al centro dell'attenzione mediatica sia stato l'arbitro Federico La Penna. Che ha fatto un chiaro errore nell'espellere Kalulu, ma è evidente che nel caso specifico sia stato tratto in inganno dalla simulazione di Alessandro Bastoni. Nel caso specifico purtroppo il VAR non poteva intervenire, eventualmente a supporto di La Penna sarebbero potuti intervenire gli altri arbitri in campo, ma non è stato così. Vorrei però fare un esempio".

Prego.

"Se mi passate la similitudine, è come se ce la prendessimo con un poliziotto per essersi fatto fregare, diciamo così, invece che con chi commette un reato".

Servirebbe la prova TV?

"Purtroppo la prova TV non è possibile usarla oggi. C'è da capire come si può supportare l'arbitro con la tecnologia, che può dare un supporto importante all'operato degli arbitri".