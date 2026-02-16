Spunta un retroscena importante su Inter-Juventus. Non solo La Penna, ma Luciano Spalletti e i dirigenti della Juventus (Comolli e Chiellini) hanno puntato il dito anche contro la dirigenza dell'Inter nel tunnel di San Siro alla fine del primo tempo, dopo il cartellino rosso sventolato a Kalulu.

Molto dipenderà dal referto del direttore di gara e degli ispettori della Figc. Nella giornata di domani potrebbero arrivare già le sanzioni del Giudice Sportivo. 

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Spalletti si sarebbe rivolto direttamente al presidente dell'Inter con queste parole: "Avete fatto una maialata". 

Lun 16 febbraio 2026 alle 18:08
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro.
