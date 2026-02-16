Il caso Alessandro Bastoni ha scoperchiato la pentola dell'inadeguatezza, denunciata da più parti, del protocollo VAR, messa a nudo dai fatti di San Siro di sabato sera. Proprio per scongiurare nuovi casi simili, arriverà quanto prima la decisione dell'IFAB, l’organo che definisce e aggiorna le Regole del Gioco a livello mondiale, di allagare l’intervento anche nei casi di espulsione per doppia ammonizione.
La decisione è attesa per il prossimo 28 febbraio, quando in Galles si terrà l’Annual General Meeting chiamato a formalizzare le proposte emerse durante l’Annual Business Meeting svoltosi a Londra a fine gennaio.
Sezione: Focus / Data: Lun 16 febbraio 2026 alle 18:35 / Fonte: Calcioefinanza.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Altre notizie - Focus
VAR per la doppia ammonizione, l'IFAB darà il via libera alla modifica del protocollo il 28 febbraio
Caressa: "Rocchi sbaglia, simulazioni colpa degli arbitri. Bastoni doveva chiedere scusa, su Chivu e l'Inter..."
Totti: "Bastoni-Kalulu? Cose sempre successe. Ma va messa una regola precisa altrimenti succederà ancora"
Baggio: "Ronaldo il compagno più forte. Lo stadio più bello? Ricordo Roma ai Mondiali, ma San Siro..."
Bodo/Glimt-Inter, le attività della vigilia: tutto si svolgerà all'Aspmyra Stadion, Chivu parla alle 17.15
Altre notizie
Lunedì 16 feb
- 20:40 Marotta: "L'Inter è espressione del Made in Italy in tutto il mondo. Rispetto per San Siro, ma stadio nuovo è necessario"
- 20:30 liveOspitaletto-Inter U23 0-0 al 10': ritmi molto alti, Alexiou subito protagonista
- 20:26 Accardi: "Commenti brutti contro Bastoni, così non va. La cattiveria della gente è infinita"
- 20:11 Scaroni: "Devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni. San Siro, Inter e Milan insieme perché..."
- 19:57 Juve, Mckennie: "Derby d'Italia, difficile quando succedono queste cose. Rinnovo? Ci pensa il mio agente"
- 19:43 Juve, Spalletti: "Da Chivu non me l'aspettavo. Io potrei parlare dei giocatori dell'Inter, ma non lo faccio"
- 19:29 Minacce di morte a La Penna dopo Inter-Juve, Massini (AIA): "Superato ogni limite di civiltà"
- 19:14 Milan, Scaroni: "VAR e regolamento da cambiare? Di tutte queste cose non parlo"
- 19:01 Juve, Spalletti: "Kalulu ha subito due torti colossali e si è preso del 'bischero' da Chivu, è inaccettabile"
- 19:00 Rivivi la diretta! VELENI da VOLTASTOMACO, MAROTTA spegne l'INCENDIO ma l'INTER dà FASTIDIO a TUTTI. Ora il BODO
- 18:50 Sala: "Bastoni ha sbagliato. Ma Chiellini e Del Piero hanno fatto simulazioni incredibili e ora fanno i censori"
- 18:35 VAR per la doppia ammonizione, l'IFAB darà il via libera alla modifica del protocollo il 28 febbraio
- 18:21 Caressa: "Rocchi sbaglia, simulazioni colpa degli arbitri. Bastoni doveva chiedere scusa, su Chivu e l'Inter..."
- 18:08 Retroscena Inter-Juve, caos nel tunnel di San Siro. Spalletti a Marotta: "Avete fatto una maialata"
- 17:52 Ventura: "L'Inter non può perderlo questo Scudetto, perché non ci sono avversari"
- 17:38 Fenucci: "Bisogna far tornare l'arbitro protagonista, servirà un confronto con tutte le componenti"
- 17:23 Siakam all'All-Star Game NBA con la maglia di Eto'o. Il Re Leone si commuove: "Ti sono grato, fratellino"
- 17:09 Veleni in campo, sintonia fuori tra Inter e Juve: Marotta e Chiellini seduti insieme in Lega
- 16:55 Inter-Juve, ci si mette anche il Codacons: "Partita da ripetere e scommesse da rimborsare"
- 16:40 Tagliavento: "Kalulu-Bastoni, mi dà fastidio che al centro dell'attenzione sia finito La Penna"
- 16:26 Simonelli: "Il 23 marzo incontro tra società e arbitri in Lega. Con Butti una proposta per il VAR"
- 16:11 Totti: "Bastoni-Kalulu? Cose sempre successe. Ma va messa una regola precisa altrimenti succederà ancora"
- 15:58 Inter-Juve, Netwin rimborsa le scommesse perdenti: "Il rosso ingiusto a Kalulu ha inciso sul match"
- 15:43 Triestina, Marino torna sulla vittoria con l'Inter U23: "C'era una sola squadra in campo"
- 15:29 Ergün ricorda il passato al Galatasaray: "Icardi è il mio colpo preferito. Sicuramente il più clamoroso"
- 15:14 Baggio: "Ronaldo il compagno più forte. Lo stadio più bello? Ricordo Roma ai Mondiali, ma San Siro..."
- 15:05 Marotta pronto a portare in tribunale Saviano: ecco cos'ha detto lo scrittore
- 15:00 Bodø/Glimt, Aleesami: "Giocare in casa nostra è diverso. Con l'Inter mi aspetto una bella sfida"
- 14:45 Totti: "Avrei voluto essere allenato da Mourinho, mi hanno detto che è uno che ti fa divertire"
- 14:30 Ha ragione Chiellini. Il derby d'Italia mette d'accordo tutti: è questo lo show che offre il calcio italiano?
- 14:17 Galatasaray, Buruk chiude la questione: "Icardi voleva restare, impossibile che andasse alla Juve"
- 14:02 Amoruso: "Derby d'Italia spettacolare, ma pesa l'errore clamoroso. Cambiaso? Grande partita"
- 13:48 Costacurta: "Non c'è più tempo, bisogna intervenire. I calciatori si facciano esame di coscienza"
- 13:48 Condò: "Bastoni, sarebbe saggio scusarsi ma non toglierlo a Gattuso. Manina di Kalulu? Un ex calciatore diceva che..."
- 13:34 Trevisani controcorrente: "Lo scopo del calcio è fregare l'avversario. Quando Nedved urlava 'giusto, giusto'..."
- 13:30 Sky - Niente Pinetina per l'allenamento: l'Inter ospite questa mattina a Interello. Ecco perché
- 13:19 TS - Esposito, Zielinski e non solo: c'è la mano di Chivu su questa Inter
- 13:10 IPOCRITI e FALSI MORALISTI, BASTONI crocifisso. MAROTTA fa finalmente il PRESIDENTE: ITALIA ZITTITA
- 13:05 videoCannavaro: "Perché Bastoni non dovrebbe andare in Nazionale? Cose da campo sempre esistite"
- 12:51 CdS - Esposito boom, Zielinski super: il lavoro di Chivu emerge anche così
- 12:37 Bodo/Glimt-Inter, le attività della vigilia: tutto si svolgerà all'Aspmyra Stadion, Chivu parla alle 17.15
- 12:24 CdS - Verso il Bodø/Glimt: Mkhitaryan dal 1', Chivu pensa a diversi cambi
- 12:10 GdS - Verso la Champions: Zielinski tira il fiato? Calhanoglu e Barella...
- 11:55 Bastoni-Kalulu travalica i confini del calcio. Brignone: "Nello sci queste cose non esistono"
- 11:41 videoMarotta: "Gogna mediatica ingiusta contro Bastoni, ricordiamo Cuadrado. Saviano? Valuteranno gli avvocati"
- 11:31 Anche l'arbitro La Penna colpito da minacce di morte: l'avvocato romano sporge denuncia alla Postale
- 11:16 CdS - Bastoni in dubbio per la Champions? L'Inter lo difende. E si fa notare una differenza evidente
- 11:16 Petardo contro Audero: Daspo di 4 anni all'autore del gesto
- 11:02 Galatasaray, Okan: "Inter favorita per lo scudetto. Calhanoglu? Lo aspettiamo a braccia aperte. Su Bastoni-Kalulu..."
- 10:48 Bodo Glimt-Inter, decisa la squadra arbitrale: fischia il tedesco Siebert
- 10:34 TS - Bodo-Inter, Barella e Calhanoglu titolari insieme. Probabile cambio in difesa. E ci sono tre diffidati
- 10:20 Adani: "Bastoni-Kalulu? Il calciatore simulerà sempre, ricordate Maradona nell'86. Ma serve che..."
- 10:16 videoChiellini arriva in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Ma sul resto soprassiede
- 10:06 Corsera - L'esultanza di Bastoni e quando Chiellini fece lo stesso in Juve-Inter: il precedente
- 09:52 TS - Kalulu-Bastoni, l'Inter fa quadrato: la posizione del club e le intenzioni del giocatore
- 09:38 Corsera - Inter-Juve, Marotta parlerà questa mattina prima dell'assemblea di Lega
- 09:24 GdS - Tunnel dell'orrore a San Siro: tutti contro tutti! Il giudice sportivo è chiamato a decidere
- 09:10 GdS - Niente punizioni da Gattuso: Bastoni sarà convocato. Ciò che preoccupa la Figc è...
- 08:56 Moratti: "Lamentele Juve esagerate, la storia insegna altro. Da Bastoni una simulazione 'entusiasta'"
- 08:42 Capello contro Bastoni e contro Chivu: "Ecco cosa mi ha colpito del fattaccio di San Siro. E Allegri può cullare sogni di rimonta..."
- 08:28 GdS - Bastoni tra social e campo: Chivu e Marotta l'hanno rassicurato. L'esultanza per il rosso...
- 08:14 Ranocchia: "Bastoni? Gogna inaccettabile, Chivu fa bene. L'Inter perse uno scudetto per un rigore su Bisseck"
- 08:00 Facchetti punge col gol di Muntari: "Quando a San Siro trionfava lo spirito olimpico..."
- 00:00 Il rumore dei nemici e dei trogloditi. Ora è Inter contro tutti: ci aspettano 13 battaglie nell'inferno
Domenica 15 feb
- 23:47 Arsenal pazzo per Esposito, ieri uno scout per osservarlo a San Siro. Ma l'Inter non apre all'addio
- 23:33 Valenti, all. Parma Femminile: "Rammarico per il risultato, ma orgoglio per la prestazione"
- 23:19 Giaccherini: "Braccio di Kalulu? Quella è una carezza. E l'esultanza di Bastoni non mi è piaciuta"
- 23:04 Compagnoni: "La Penna ha sbagliato, bastava la punizione per l'Inter. Sarebbe bello se Bastoni ammettesse l'errore"
- 22:50 L'Inter sfonda il muro dei 60 punti dopo 25 giornate: è la quinta volta nella storia. Solo tre volte...
- 22:42 Il Napoli frena, Santos lo salva nel finale. Con la Roma finisce 2-2: Conte a -11 da Chivu