Il caso Alessandro Bastoni ha scoperchiato la pentola dell'inadeguatezza, denunciata da più parti, del protocollo VAR, messa a nudo dai fatti di San Siro di sabato sera. Proprio per scongiurare nuovi casi simili, arriverà quanto prima la decisione dell'IFAB, l’organo che definisce e aggiorna le Regole del Gioco a livello mondiale, di allagare l’intervento anche nei casi di espulsione per doppia ammonizione.

La decisione è attesa per il prossimo 28 febbraio, quando in Galles si terrà l’Annual General Meeting chiamato a formalizzare le proposte emerse durante l’Annual Business Meeting svoltosi a Londra a fine gennaio.

Sezione: Focus / Data: Lun 16 febbraio 2026 alle 18:35 / Fonte: Calcioefinanza.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print