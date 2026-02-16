Possibili novità di formazione nell'Inter in vista della sfida al Bodo Glimt di mercoledì sera. Secondo Tuttosport, infatti, Cristian Chivu dovrebbe schierare dal 1' sia Barella che Calhanoglu, entrambi squalificati contro il Lecce in campionato. Sono reduci da infortuni, ma lo stop in A impone diversi ragionamenti. Con loro a centrocampo dovrebbe esserci Mkhitaryan.

In difesa potrebbe arrivare una novità col rilancio di Francesco Acerbi, visti i 186 centimetri di Hogh, mentre tra gli esterni è ballottaggio Dimarco-Carlos Augusto. Davanti possibile riposo per uno tra Lautaro, diffidato come Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan, e Thuram con Pio Esposito in rampa di lancio.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 16 febbraio 2026 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print