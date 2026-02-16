"Da otto anni sono presidente del Milan, ogni tanto me lo dimentico. È un'esperienza incredibile. Certo, devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni eh, non c'è il minimo dubbio...". Così Paolo Scaroni, parlando alla Triennale di Milano, dal palco dell'evento "Your Next Milano 2026", proprio seduto a fianco del presidente dell'Inter.

"Volevo cominciare col dire una cosa - ha aggiunto Scaroni introducendo l'argomento nuovo stadio -. Perché Milan e Inter vivono tranquillamente da tanti anni in un San Siro che oggi consideriamo, giustamente, obsoleto e costruiscono un nuovo stadio insieme? Perché sostanzialmente Milan e Inter hanno lo stesso numero di tifosi, hanno una composizione territoriale e sociale molto simile. Per questo si possono permettere di fare uno stadio insieme. Se voi pensate ad altre città italiane con due squadre, quasi per nessuna una convivenza è facile come per Milan e Inter: entrambe rappresentiamo Milano nel mondo, abbiamo club dagli Stati Uniti alla Thailandia, all'Indonesia, all'Australia... Tutto questo è un modo di esportare la nostra città estremamente efficiente e che dà una serie di ritorni importanti".