La vittoria sulla Juventus certifica la mano di Crisitan Chivu su questa Inter come riporta oggi Tuttosport. Un successo firmato da giocatori che devono molto al tecnico. Intanto Pio Esposito, cresciuto nel settore giovanile proprio dall'allenatore. Quindi Piotr Zielinski, che lo scorso anno non aveva minimamente questa continuità. E volendo anche Luis Henrique, che ha contribuito all'1-0 (ma anche all'1-1 di Cambiaso). In difesa ha poi giganteggiato Akanji, imposto al centro della retroguardia da Chivu dopo essere stato acquistato per sostituire il "braccetto" Pavard.

Tornando a Pio Esposito, è a 6 reti in tre competizioni e col tempo diventerà probabilmente molto complicato tenerlo in panchina. Zielinski è invece a 6 gol, l'anno scorso furono 2 entrambe su rigore alla Juventus. Si è calato in un ruolo di regista senza far rimpiangere Calhanoglu e ora tornerà a fare la mezzala, anche se col Lecce dovrà di nuovo traslocare in mezzo con tutta probabilità: Calhanoglu e Barella sono infatti squalificati.