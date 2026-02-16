Dopo la giornata di riposo concessa ieri all'Inter da Cristian Chivu, la squadra è tornata ad allenarsi, ma lo ha fatto in un posto diverso dal solito. I nerazzurri si sono difatti ritrovati oggi atipicamente ad Interello. A renderlo noto è Sky Sport che spiega le ragioni di una sessione di allenamento 'fuori casa'.

Le spiegazioni sono facili da trovare e il motivo per il quale lo staff di Chivu ha optato per allenarsi nella casa delle altre formazioni nerazzurre è concedere l'opportunità a Lautaro e compagni di entrare a contatto con i campi sintetici: la capolista ha difatti svolto tutto il training su un campo sintetico di ultima generazione. Anche domani, alla vigilia del match di mercoledì con il Bodo, la squadra svolgerà l'allenamento di rifinitura sempre sul sintetico ma in Norvegia.