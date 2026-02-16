"Siamo pronti. Servirà grande attenzione. Mi aspetto una bella sfida contro una squadra che conosce bene questa competizione". Così Martin Aleesami, ex giocatore del Palermo oggi in forza al Bodo/Glimt, accoglie l'Inter in vista del playoff di andata di Champions League di mercoledì. Partita che sarà condizionata indubbiamente dalle condizioni meteo: "Andiamo in campo con -10 o -16 gradi? È vero. Il campo sintetico rende la partita più particolare? Anche. Ma lo sport che praticano le due squadre è lo stesso", afferma a Sky Sport.

Per il Bodo sarà un nuovo test con un'italiana in questi ultimi anni: "Giocare qui è diverso rispetto ad altri Paesi. Ricordo la Lazio: i giocatori durante il riscaldamento guardavano il campo un po’ scettici. La Juventus invece è arrivata qui con la mentalità corretta, da quella partita abbiamo imparato tanto".