C'è stato anche un tocco di Inter questa notte a Los Angeles, dove è andato in scena il primo All-Star Game della NBA nel nuovo format che vedeva sfidarsi due squadre di giocatori statunitensi e una formata dai migliori giocatori delle altre nazioni. Uno dei protagonisti del Team World, vale a dire l'ala camerunese degli Indiana Pacers Pascal Siakam, è arrivato alla Intuit Dome indossando la maglia dell'Inter di Samuel Eto'o, suo celeberrimo connazionale, risalente alla stagione del Triplete.

Presa visione del video, Eto'o ha mandato attraverso il proprio profilo Instagram un messaggio a Siakam: "A te, Pascal Siakam, mio ​​fratellino. Mi ha profondamente commosso vederti indossare la mia maglia del 2010, quella che indossavo allora per l'Inter, al primo All-Star Game NBA. Per una stella del tuo calibro, ai vertici dell'NBA, scegliere di onorare il suo predecessore in questo modo è un gesto di rara eleganza. Lo accolgo con gratitudine, umiltà e un rinnovato senso di responsabilità. Il Camerun può essere orgoglioso dei suoi figli. Grazie per aver rappresentato così bene il nostro Paese e per averci ricordato, attraverso questo simbolo, che la grandezza è sempre intrecciata con la memoria e la fratellanza. Samuel Eto'o, il tuo fratello maggiore".