Weston Mckennie, su input dei giornalisti in conferenza stampa, fa una deviazione rispetto a Galatasaray-Juve, tornando brevemente su quanto accaduto nel derby d'Italia: "È un po' difficile quando succedono queste cose - le parole dello statunitense in riferimento all'espulsione di Kalulu -. Noi dobbiamo concentrarci solo su domani e pensiamo solo a vincere. Vogliamo dare il nostro massimo".

L'ex Schalke 04, su cui ha messo gli occhi anche l'Inter per un possibile colpo a parametro zero, è stato incalzato inevitabilmente anche sul tema del rinnovo: "Questa è una cosa tra la Juventus e il mio agente. Io devo pensare solo al campo e il mio agente penserà al rinnovo".