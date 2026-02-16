Luciano Spalletti, che non aveva rilasciato dichiarazioni al termine d Inter-Juve, avvelenato dalle solite polemiche arbitrali, inizialmente preferisce dribblare l'argomento anche a due giorni di distanza dal derby d'Italia, parlando con Sky Sport: "Se ho digerito quello che è successo sabato sera? Le mie sensazioni per questa partita (contro il Galatasaray, ndr) sono bellissime, basta affacciarsi a bordocampo e si ha l'impressione di essere sotto un sole verticale. Il problema è che quando ci sono luci così forti non ti creano spazi per l'ombra, non puoi nasconderti. Bisognerà prendersi tutte le responsabilità, ogni perplessità mentale verrà usata dagli avversari".

Il tecnico bianconero, in seguito, approfondisce la parte tecnico-tattica della sfida contro i nerazzurri: "Paradossalmente abbiamo fatto ancora meglio in inferiorità numerica, dobbiamo portarci dietro quella praticità lì".

Infine, Spalletti dice finalmente la sua sul tanto discusso episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu: "C'è dispiacere perché io non posso allenare alcune situazioni, ma posso far sì che i miei giocatori diventino forti. Niente mani in tasca? No, niente (ride, ndr). Quello che mi spiace è che un bravo ragazzo come Pierre, dopo aver subito due torti colossali, debba prendersi del 'bischero' da Chivu perché gli dice come dovrebbe comportarsi. Questo è difficilmente accettabile perché, poi, io potrei parlare del comportamento degli interisti, ma non lo faccio. Cristian lo conosco bene, so che si sarà accorto di aver sbagliato""