"L impronta di Cristian Chivu non si vede soltanto dal modo in cui nel giro di pochi mesi ha portato a giocare la squadra". Come sottolinea il Corsport, infatti, il tecnico romeno è bravo soprattutto a coinvolgere tutti, come dimostrato dal rendimento ad esempio di Esposito e Zielinski, ancora decisivi contro la Juventus.

"L’ex Napoli è diventato risorsa preziosa, tirato a lucido dal suo nuovo allenatore. Garantisce pulizia e fosforo nel palleggio a metà campo, ma anche un discreto bottino di gol come quello che ha deciso il derby d’Italia di sabato. I due infortuni di Calhanoglu, a cui per due settimane si è unito anche Barella ai box, hanno messo ancora più in risalto l’importanza di Zielinski". Bravo Chivu, quindi.

Più o meno lo stesso vale per la crescita di Pio, che lui conosce benissimo da anni. "Vederlo in campo dal primo minuto o a gara in corso non fa differenza: per questo è diventato subito il miglior dodicesimo uomo del campionato - si legge -. Con lui e Zielinski, Chivu si è assicurato un bottino di 12 gol in stagione (9 in Serie A) e 7 assist". Il lavoro paga.