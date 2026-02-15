Il sigillo decisivo di Piotr Zielinski all’89:54 è il gol più tardivo segnato dall’Inter contro la Juventus in Serie A da quello di Samuel Eto'o al 91:40 nell’aprile 2010, anche in quel caso al Meazza.

Il centrocampista polacco ha anche raggiunto un traguardo personale prestigioso: Zielinski ha segnato il suo 49esim gol in Serie A, eguagliando Arkadiusz Milik in vetta alla classifica dei migliori marcatori polacchi nella storia del campionato italiano.

Sezione: Stats / Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 22:05
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
