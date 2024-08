Per la prima volta in carriera Antonio Conte ha perso il primo match stagionale da allenatore in Serie A. Come riportata da Opta, il tecnico salentino in precedenza aveva ottenuto 5 vittorie e un pareggio.

Nell'esperienza biennale sulla panchina nerazzurra, l'attuale allenatore del Napoli aveva ottenuto due vittorie all'esordio in campionato contro il Lecce (4-0) e contro la Fiorentina (4-3).