È l'Inter la protagonista della nuova puntata del format 'È sempre Primavera' coniato da Radio TV Serie A per conoscere segreti e curiosità delle squadre giovanili dei club della massima serie italiana. All'interno del servizio, vengono proposte delle interviste ai principali 'alfieri' della squadra Under 20 nerazzurra, partendo dal tecnico Benito Carbone, che rivive il ritorno all'Inter come tecnico: "Per me è stata una grandissima sorpresa perché inaspettata. Ho provato per tantissimi anni a tornare qui, essendo tifoso dell'Inter sin da piccolo ed essendo la mia una famiglia con l'Inter dentro. Essendo andato via dopo un anno, l'idea di tornare era inaspettata. Ma da quando sono qui, sono felicissimo di lavorare con questi ragazzi per farli crescere e maturare".
Dopo l'esperienza in Under 18, Carbone è stato promosso alla guida dell'Under 20: "Dal 1° agosto dello scorso anno, giorno in cui ho preso in mano questa squadra, abbiamo fatto un percorso molto importante. Abbiamo cercato di lavorare prima sulla testa che sul campo, cercando di far maturare i ragazzi e far capire loro cosa significa essere qui all'Inter". La stagione è iniziata bene, col trionfo in Supercoppa italiana a spese del Cagliari all'Arena: "Vincere quel trofeo dopo pochi mesi di passaggio in blocco alla Primavera era un sogno per tutti quanti. Abbiamo sfruttato bene l'occasione giocando una partita bella, emozionante, che hanno meritato di vincere. Se lo meritavano per tutto quello che già mi diedero l'anno scorso".
Carbone mette in evidenza il focus degli allenatori del vivaio nerazzurro: "Lo scopo è far crescere questi ragazzi, portarli ad un livello così alto che dia loro la possibilità di sognare di poter giocare un giorno con la prima squadra. Vogliamo portarli al massimo del livello, poi qui all'Inter devi anche pensare a portare trofei, è il club che lo vuole essendo così importante. Ma il focus è puntare tutto sul giocatore". Carbone porta nel suo lavoro da tecnico le sue qualità di giocatore? "Assolutamente sì, ma noi che siamo gli allenatori quindi gli istruttori siamo comunque vicini ai ragazzi, quindi né in allenamento né in partita dobbiamo far fare loro le giocate codificate che non fanno esprimere il talento. I giocatori devono scegliere in base alla situazione ed essere liberi di fare la giocata in base alla situazione ed essere allenati su questo. In Italia, poi, serve coraggio nel far giocare i giovani, anche sotto età. Io al Torino sono passato dall'Under 17 subito in Primavera e poi ho fatto l'esordio in prima squadra. I giovani sono quelli che danno speranza".
Com'è la connessione con prima squadra e Under 23? "Ho trovato qui una grandissima famiglia, i tanti spostamenti tra squadre la dicono lunga. Giochiamo tutti per lo stesso obiettivo che è quello di far crescere i giovani. L'Under 23 mette a disposizione i giocatori per l'Under 20, io metto i giocatori a disposizione per l'Under 23, e giù a cascata fino all'Under 15. L'Inter sta facendo un lavoro incredibile in prima squadra ma soprattutto nelle giovanili col lavoro straordinario di Massimo Tarantino che da due anni punta su questo lavoro. Io devo cercare di essere sempre perfetto e di stare attento a tutto, anche se non è facile. Cerco di essere sempre presente per i miei ragazzi, è la direzione che mi ha dato per far crescere i ragazzi. È fondamentale trovare più giocatori possibili per fare lo step successivo, per me è stato un anno vincente l'ultimo perché il blocco dell'Under 18 è arrivato in Primavera".
Si presenta poi Filippo Cerpelletti, che Carbone definisce "un giovane talento, poi se si monta la testa lo picchio... Al di là della sua forza in campo è un ragazzo d'oro, umile, eccezionale; se sgarra sa cosa gli tocca".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 15:33 Tarantino: "Giovanili, vi racconto il 'metodo Inter'. U23 fortemente voluta da Marotta e Oaktree, la richiesta è creare valore"
- 15:20 Carbone: "Io interista da sempre, tornare qui una sorpresa. Punto a far crescere i giovani senza dimenticare i trofei"
- 15:05 Playoff Mondiali 2026, Roma e Milano opzioni per l'eventuale finale: quotazioni dell'Olimpico in rialzo
- 14:51 Miglior allenatore di ottobre, per i bookies duello Conte-Allegri. Chivu e Gasperini in seconda fila
- 14:36 Il Giappone ribalta il Brasile: storico 3-2 per i Blue Samurai, Carlos Augusto in campo 75'
- 14:22 Union Saint-Gilloise, la sorpresa di Hubert: "Tutto è successo in maniera caotica. Sono i capricci del calcio"
- 14:07 Pagliari: "Scudetto? Lo scorso anno all'Inter sono mancati i gol. Quest'anno due squadre da battere"
- 13:53 Lord Foster presenta il nuovo San Siro: "Progetto straordinario, che rispetta la storia creando il nuovo"
- 13:38 Francia bloccata sul 2-2 dall'Islanda, Deschamps: "Molti assenti, ma chi ha giocato ha fatto ciò che doveva"
- 13:23 GdS - Juve, Bremer fuori 2 mesi: torna di moda Skriniar, mirino anche su Kim
- 13:08 Stasera Italia-Israele, Gattuso: "Giocherà Raspadori con Retegui. Esposito talento cristallino, può aiutarci a gara in corso"
- 12:56 A Piero Volpi il 'Premio Angelo Quarenghi': "Ponte tra la Grande Inter e questa, contatto che mi emoziona"
- 12:42 Porto Rico-Argentina, possibile turno di riposo per Lautaro Martinez: con Messi c'è José Manuel Lopez
- 12:28 Nuovo San Siro, Scavuzzo: "Tempi in linea, buona risposta da Milan e Inter. Seguirò il progetto anche dopo il rogito"
- 12:15 Giappone-Brasile, alle 12.30 l'amichevole di Tokyo: Ancelotti dà una chance da titolare a Carlos Augusto
- 12:10 FIFA, nuovo incarico per Zanetti: sarà vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale del calcio
- 12:00 BISSECK valuta l'ADDIO: ipotesi SCAMBIO in PREMIER. NEYMAR offerto all'INTER! A gennaio...
- 11:45 GdS - Castellanos, infortunio tosto: torna a dicembre e salta anche l'Inter
- 11:30 Slovenia-Svizzera 0-0, Akanji vede l'aspetto positivo: "In difesa siamo stati ancora una volta molto solidi"
- 11:16 Qui Roma - Wesley e Angeliño ok: Gasperini senza indisponibili contro l'Inter
- 11:02 Pinamonti: "Per l'Inter ho un'enorme riconoscenza. Su Icardi, Lukaku, Conte e Skriniar..."
- 10:48 CdS - La Thu-La non c'è? Fino all'anno scorso sarebbe scattato l'allarme. Ora invece...
- 10:34 Calcagno (AIC): "Bastoni non giocherà la settantesima stagionale come la cinquantesima. Mondiale per club? Serve una finestra più umana"
- 10:20 'Ferma gli attaccanti dal 2017': la Svizzera celebra le 75 presenze in Nazionale di Akanji
- 10:06 La Repubblica - San Siro, rogito entro fine mese. Ecco cosa si sa ad oggi del nuovo stadio
- 09:52 TS - Inter, domani l'assemblea soci con conti record. E dalla Champions in corso arrivano già i primi risultati
- 09:38 Sky Sport DE - Arrivano conferme: Bisseck valuta l'addio a gennaio per un motivo. E allora l'Inter...
- 09:24 TS - Guehi, l'Inter si iscrive alla corsa e si gioca la carta Bisseck: ipotesi scambio?
- 09:10 InterNazionali - Italia-Israele: Dimarco e Barella dal 1'. Esposito e Frattesi...
- 08:56 Capello: "Chivu scommessa rischiosa? Non per me. Alla sua Inter manca solo una cosa. Ho rivisto i veri Barella e Calhanoglu. E su Esposito..."
- 08:42 Di Natale: "Pio Esposito è un predestinato, con l'Italia non solo gol. Secondo me somiglia a..."
- 08:28 GdS - Aggressività e uno contro uno: c'è del Gasperini in questo Chivu. E con Frattesi...
- 08:14 GdS - Chivu si aggrappa a Bonny: l'ex Parma titolare contro la Roma. Quello che colpisce di lui...
- 08:00 Marchisio: "Pochi talenti in Italia? Serve una norma Uefa o Fifa per un tetto agli stranieri"
- 00:30 Argentina, Scaloni: “Convocazioni? Tanti giovani nel mirino, tra cui Carboni e Soulé”
- 00:00 A proposito di Pio
- 23:44 Tebas ironico: "I Mondiali in inverno? Infantino ha idee ogni mattina. Spero rimanga tale"
- 23:30 Il pugile libico Malik Zinad: "Inter-Atletico Madrid a Bengasi è stata un messaggio di speranza"
- 23:16 Calhanoglu, torta per le 100 presenze con la Turchia: "Giornata speciale, sono diventato un buon capitano grazie a voi"
- 23:01 M. Orlando: "Esposito è forte e ha la testa a posto. Contro la Roma sfrutterei questo suo momento"
- 22:47 InterNazionali - La Svizzera pareggia a Lubiana: reti bianche contro la Slovenia, 90' per Akanji
- 22:33 Di Gennaro esalta Pio Esposito: "Stravedo per lui, è già riconosciuto da tutti. Ha la testa giusta"
- 22:18 Parma, Cherubini: "Sono molto contento per Chivu. Bonny? Una soddisfazione vedere che fa quelle prestazioni all'Inter"
- 22:04 Stramaccioni: "Esposito talento straordinario, ma con Israele farei giocare Raspadori per una questione tattica"
- 21:50 Dzemaili non ha dubbi: "Inter abituata a lottare fino all'ultimo per il titolo. Sul Napoli..."
- 21:36 Nazionale, Gattuso: "Non ho regalato nulla a Esposito, lo penso veramente. Se sarà titolare domani? Vediamo..."
- 21:23 Dumfries, sette anni fa il debutto con i Paesi Bassi: "69 and counting... Orgoglioso"
- 21:08 Stanojevic (dt giovanili Montenegro): "Vi racconto come abbiamo vissuto il gol di Adzic all'Inter"
- 20:54 Settore giovanile Inter, i risultati del week-end: spicca il 2-1 dell'U18 nel derby contro il Milan
- 20:40 Champions League, la rivoluzione non si ferma. Novità alla prima giornata dalla stagione 2027/2028?
- 20:26 Ponomarev: "Perché Glebov dovrebbe giocare in Italia? Lì non avrebbero pietà per lui"
- 20:12 Ancelotti rivoluziona il Brasile: otto cambi contro il Giappone, chance da titolare per Carlos Augusto
- 19:58 Inter-Cremonese, non male la prima di Bonny. Bare e Dimash sul podio
- 19:43 Svizzera, in Slovenia il match point per il Mondiale 2026: Akanji titolare, Yakin punta sui big
- 19:29 Il retroscena di mercato di Romano: "Neymar, non solo Napoli: a inizio maggio è stato proposto all'Inter"
- 19:14 L'ex CSKA Grisin: "Glebov all'Inter? Da anni si parla di gente che va via dalla Russia poi..."
- 19:00 Rivivi la diretta! L'ITALIA di PIO, ESPOSITO TITOLARE contro ISRAELE? Ecco come sta THURAM. Le ULTIME verso ROMA-INTER
- 18:44 Da Messi a Ronaldo fino a Terry e Kakà: il giocatore perfetto secondo Mkhitaryan
- 18:39 Nuovo San Siro, Manica e Foster dopo l'incontro con Inter, Milan e Sala: "Onorati, il progetto un impegno verso Milano"
- 18:30 Verso Napoli-Inter, iniziata oggi la seconda fase di vendita dei biglietti per la sfida del Maradona
- 18:15 Lautaro, Barella, Esposito e la fascia da capitano. Il quadro perfetto dell'interismo: "Investitura nerazzurra"
- 18:00 Primavera 1, la programmazione dalla 13esima alla 17esima giornata: il 30 novembre derby a pranzo
- 17:45 Bis di Esposito contro Israele? I bookies ci credono: bassa la quota per una rete domani
- 17:31 Semplici: "È da tempo che non si vedevano giocatori come Pio Esposito. Scudetto? Le favorite restano Napoli e Inter"
- 17:17 Tucano Urbano celebra la passione per l'Inter: arrivano i caschi EL'JETTIN versione nerazzurra
- 17:02 Adani: "Pio Esposito, il giocatore dalle cose giuste: è pronto e utile oggi. È una delle grandi intuizioni di Gattuso"
- 16:48 Polonia, con Urban aria nuova in Nazionale. Zielinski lo riconosce: "Ha portato molta serenità"
- 16:33 Esposito titolare? Gattuso in conferenza non dà certezze. Poi svela: "Bastoni è voluto rimanere fino a stamani"
- 16:19 Di Napoli: "Esposito è un'alternativa valida dell'Inter, altro che giovane. Chivu, bene a preferirlo a Hojlund"
- 16:04 Italia-Israele, l'Ussi: "Fiocco nero per i 250 giornalisti morti a Gaza per raccontare i fatti nel rispetto della libertà"