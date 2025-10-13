Non è riuscita a vincere la Svizzera nella trasferta slovena a Lubiana: l'incontro è terminato a reti bianche. Akanji, difensore nerazzurro, è rimasto in campo per tutta la partita, guidando il reparto arretrato al fianco di Elvedi. Con questo pari, la Svizzera resta al comando a quota 10 punti, mentre il Kosovo sale a 7 dopo aver sconfitto la Svezia.

Svizzera che, tra l'altro, non ha ancora subito gol nelle 4 partite giocate del Gruppo B di qualificazione ai Mondiali.