Sorrisi in casa Roma: Gasperini, in vista dell'Inter, recupera sia Wesley che Angeliño. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. "In attesa del rientro dei nazionali la Roma si ritrova oggi a Trigoria in vista della sfida all’Inter. Quando Gasp potrebbe avere la possibilità di avere per la prima volta tutta la rosa a disposizione - si legge -. Lo spagnolo, infatti, si è messo alle spalle il virus influenzale che lo aveva messo ko contro la Fiorentina mentre il brasiliano non sente più dolore alla caviglia. Il più atteso, però, è Bailey che tornerebbe ad allenarsi in gruppo dopo quasi due mesi ai box".

Insomma, i giallorossi arrivano al top alla sfida contro i nerazzurri in programma sabato prossimo.