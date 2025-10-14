Ieri sera, la Svizzera non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 a Lubiana, sul campo della Slovenia. Un risultato che rinvia il discorso della qualificazione diretta al Mondiale 2026 a novembre. "Alla fine ci portiamo a casa un punto - il commento a caldo di Manuel Akanji a SRF -. Certo, avremmo preferito vincere, ma è andata così. Abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo, mentre nella ripresa non siamo stati altrettanto efficaci. Difensivamente, però, siamo stati ancora una volta molto solidi".