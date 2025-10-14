Il giorno dopo l'incontro tra gli architetti del nuovo progetto di San Siro, Lord Norman Foster e David Manica, con il sindaco di Milano, Beppe Sala, e i dirigenti di Inter e Milan, La Repubblica fissa il calendario con le prossime tappe.

Non sembra ancora essere stata fissata la data del rogito, ma si punta a concludere entro la fine del mese per non arrivare con l'acqua alla gola il 10 novembre, quando scatterà il vincolo sul secondo anello. Ad oggi, dello stadio, si sa soltanto che avrà 71.500 posti e due grandi anelli.