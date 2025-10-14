Nella mattinata di oggi Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. "L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito - informa la Juventus in una nota ufficiale -. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

Secondo Sky Sport per rivederlo in campo bisognerà attendere almeno tra le quattro e le sei settimane, ma vista la delicatezza dell'infortunio i tempi si potrebbero allungare. 

