Tuttosport ricorda l'appuntamento di domani con l'assemblea dei soci, alla quale la proprietà si presenterà per chiedere l'approvazione dell'ultimo bilancio. I numeri sono ottimi: 35,4 milioni di utili, 567 di fatturato al netto del player trading. Numeri figli sì dell'indirizzo della nuova proprietà, ma anche dei percorsi vissuti in Europa sotto l'era Inzaghi.

Mai, in passato, il club aveva raggiunto un risultato economico del genere, arrivato contestualmente alla crescita nel ranking Uefa e alla vetrina del Mondiale per club (con la cui partecipazione sono arrivati altri 33 milioni di euro). Quest'anno dalla Champions ne sono già arrivati altri 55, solo al momento.