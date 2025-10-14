Sconfitta a sorpresa per la Nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti, che avanti di due gol viene raggiunta e superata dal Giappone nell'amichevole disputata all'Ajinomoto Stadium di Tokyo: Paulo Henrique e Gabriel Martinelli portano in vantaggio i verdeoro con due reti nel giro di sei minuti, ma nella ripresa i Blue Samurai alzano la testa e ribaltano completamente la situazione con le marcature di Takumi Minamino, Keito Nakamura (con la complicità di Fabricio Bruno) e Ayase Ueda, festeggiando così la loro prima storica vittoria contro la Seleçao.

Per il Brasile, a referto anche un gol annullato a Joelinton. È rimasto in campo per 75 minuti Carlos Augusto, sostituito poco dopo la terza rete nipponica da Caio Henrique del Monaco.