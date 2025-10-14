Didier Deschamps, ct della Francia, non fa drammi per il il 2-2 maturato a Reykjavík contro l'Islanda, nella quarta giornata del girone di qualificazione al Mondiale 2026: "Abbiamo fatto quattro punti tra oggi (ieri, ndr) e la gara con l'Azerbaigian - le parole del tecnico transalpino a L'Équipe -. Se potessimo vincere tutte le partite, lo faremmo. C'erano molti assenti, ma chi ha giocato ha fatto quello che doveva. Ok, non abbiamo sei punti, ne abbiamo quattro. La prossima partita sarà decisiva (contro l'Ucraina, seconda della classe)".