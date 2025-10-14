Oggi, i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile si sono riaperti per quattro giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali: come conferma Sky Sport, Cristian Chivu ha potuto riabbracciare Petar Sucic, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, a quattro giorni dalla sfida di campionato contro la Roma. Un appuntamento a cui i nerazzurri si presenteranno con ogni probabilità senza Marcus Thuram, che dovrebbe essere sostituito da Ange-Yoan Bonny: il francese appare favorito su Francesco Pio Esposito, stasera impegnato in Italia-Israele, per affiancare in attacco Lautaro Martinez. L'altro dubbio di formazione riguarda il portiere, ma anche qui c'è un giocatore in vantaggio: Yann Sommer è più avanti di Josep Martinez nelle idee del tecnico romeno.